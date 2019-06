En conflit avec sa fédération, la sélection du Zimbabwe va bien disputer le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte ce vendredi soir (22 heures). Les joueurs qui menaçaient de boycotter la rencontre face aux Pharaons à cause d’un souci concernant le versement de primes, vont bien défier le pays hôte au Caire.

La Fédération (ZIFA) a d’ailleurs rassuré tout son monde en publiant un bref communiqué sur son compte Twitter. « La Zifa voudrait rappeler le fait que les Warriors restent concentrés sur leur match, » a confirmé ainsi l’instance dans la nuit de jeudi à vendredi.

ZIFA reiterates that Warriors remain focused ahead of tomorrow's match against Egypt . pic.twitter.com/2Zi6iXlvRw

— ZIFA (@online_zifa) 20 juin 2019