La troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations commençait ce dimanche avec les deux matches du groupe B. Pour la première place, Madagascar (2e, 4 points) et le Nigeria (1er, 6 pts) s’affrontaient au Stade d’Alexandrie. Et dans cette enceinte, les hommes de Nicolas Dupuis se sont offerts les Super Eagles en s’imposant 2-0 grâce à des buts de Nomenjanahary (13e) et Andria (53e) ! Avec cet incroyable succès, les Zébus terminent donc en tête du groupe avec une unité de plus que les Nigérians, deuxièmes et également qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dans l’autre rencontre programmée à 18h, le Burundi (4e, 0 pt) et la Guinée (3e, 1 pt) croisaient le fer au Stade Al Salam du Caire. Kamano et ses coéquipiers ont enregistré leur première victoire de la compétition avec un succès 2-0. L’attaquant de l’AJ Auxerre Yattara a signé un doublé (25e, 52e) alors que les Hirondelles ont quasiment joué tout le match en infériorité numérique suite à l’expulsion de Nduwarugira (12e). La Guinée termine à la troisième place du groupe B avec 4 points. Il faudra attendre les autres résultats et le classement final des meilleurs troisièmes pour savoir si la sélection de Paul Put jouera la phase finale.

