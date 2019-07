Ce soir, l’Algérie jouera la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal (match à suivre en live commenté sur notre site). Un match qu’a évoqué Djamel Belmadi en conférence de presse, lui qui prépare ses troupes pour ce choc au sommet. « Le discours restera entre moi et les joueurs mais vous vous doutez qu’on se prépare pour gagner. Le match de groupe et celui-là sont totalement différent. Le premier match n’était pas décisif alors que là c’est décisif, c’est une finale. ».

Puis il a ajouté : « Entre 2014 et 2019 de l’eau à coulé sous les ponts. Est ce que les joueurs méritent ? Ce n’est pas à moi de le dire c’est les statistiques et les performances qui le diront (...) On est à 200% prêts pour la finale ! Aucune séquelle physique, vous auriez dû voir la séance d’entraînement d’hier. Nous sommes au point physiquement ». Le Sénégal est prévenu !

