La Coupe d’Afrique des Nations pourrait changer de format dans les prochaines années. Alors que la compétition se dispute tous les 2 ans, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a émis la possibilité de passer à 4 années d’intervalle entre chaque édition. Il s’est expliqué au Maroc, où il se trouvait pour un séminaire sur le développement des infrastructures en Afrique.

Infantino met notamment en cause des raisons commerciales. « Je propose d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial », s’est-il justifié. La prochaine CAN se disputera, elle, en hiver 2021 au Cameroun et sa date ne changera pas.