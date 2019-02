Qu’il est bon de retrouver le Stade Armand Cesari de Furiani et le Sporting Club de Bastia. Les Corses affrontaient ce mardi soir les Caennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. Étant en N3, les Insulaires étaient logiquement les petits poucets de la compétition.

Alors que le match commençait bien pour les Normands, avec l’ouverture du score de Tchokounté sur corner (4e, 0-1), la formation de Ligue 1 aura souffert une bonne partie de la rencontre. Ce qui devait arriver arriva d’ailleurs à plus d’un quart d’heure du terme avec l’égalisation de Poggi qui devançait la sortie hasardeuse de Zelazny (70e, 1-1). Cela ne bougera pas jusqu’à la fin et on eut droit aux prolongations. Mais le SMC allait reprendre vite l’avantage avec une belle frappe de Casimir Ninga (94e, 1-2). Mais une nouvelle fois, les irréductibles allaient revenir au score au bout du bout grâce à une tête de Santelli sur un coup franc de Vincent (117e, 2-2). Le Stade Armand-Cesari, en feu, allait donc voir les tirs au but. Les quatre premiers tireurs normands réussissaient leur tentative, mais Kifoueti, non. Tchoukonté, le premier buteur de la rencontre, avait la balle de la match et ne se faisait pas prier (5 tirs au but à 3). Caen file donc en 1/4 de finale de la Coupe de France.