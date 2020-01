Les seizièmes de finale de la Coupe de France continuaient ce samedi soir. Au Stade de la Beaujoire, le FC Nantes recevait l’Olympique Lyonnais pour une rencontre entre deux clubs de Ligue 1. Et les Gones ont validé leur billet pour le prochain tour en s’imposant sur le score de 4-3 dans un match assez fou. Au bout de deux minutes de jeu, Cherki ouvrait le score (2e, 0-1). Le joueur âgé de 16 ans doublait rapidement la mise sur un service de Traoré (9e, 0-2).

La recrue nantaise Emond inscrivait ensuite son premier but et réduisat l’écart (16e, 1-2). Mais avant la pause, Terrier redonnait deux buts d’avance à l’OL (37e, 1-3). Au retour des vestiaires, Dembélé manquait un penalty mais se reprenait en marquant un but quelques minutes plus tard (69e, 1-4). Mais le FC Nantes ne lâchait rien... Louza relançait le match à la 83e minute (2-4) avant que Simon ne trouve le chemin des filets (86e, 3-4). L’OL ne craquait pas une nouvelle fois et se qualifiait pour les huitièmes de finale. Cherki, lui, terminait la rencontre avec deux buts et deux passes décisives.