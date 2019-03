Le dernier quart de finale de la Coupe de France se jouait avec une affiche entre Vitré (N2) et Nantes. Pour le premier quart de finale de Coupe de France de son histoire, le club amateur affrontait donc un club de Ligue 1 au stade Francis-Le Basser de Laval. Pour Nantes, Mance était aligné en pointe pour la première fois.

Et dans le premier acte, Boschilia ouvrait le score (0-1, 25e) avant que Mance ne s’offre son premier but sous les couleurs nantaises (0-2, 43e). Malgré plusieurs occasions, Vitré ne parvenait pas à réduire le score. Le FC Nantes rejoint ainsi les demi-finales avec ce succès (0-2) et affrontera le PSG pour une place au Stade de France.