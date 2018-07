Après les trois premiers quarts de finale, la Russie et la Croatie croisaient le fer ce samedi soir au Fisht Stadium de Sotchi pour le dernier quart de ce Mondial 2018. Afin de tenter de rejoindre l’Angleterre en demi-finale, Stanislav Cherchesov mettait en place un 4-2-3-1 avec son maître à jouer Golovin en numéro 10. Côté croate, Zlatko Dalic gardait lui aussi ce dispositif avec sa doublette Rakitic-Modric devant la défense. Après une première tête de Rebic (7e) et une déviation de Perisic (28e), les Russes ouvraient finalement le score grâce à un véritable bijou de Cheryshev (31e, 1-0). Surpris par leurs adversaires, les Croates ne tardaient pas à réagir et Kramaric égalisait quelques instants plus tard (39e, 1-1).

Dans le deuxième acte, le buteur croate du soir tentait de marquer une nouvelle fois sur un retourné mais Akinfeev était vigilant (51e). Rebic essayait lui aussi sa chance (59e) alors que Pericis trouvait lui le poteau (60e). Côté russe, Dzyuba tentait d’endosser le costume de héros mais sa tête était captée par Subasic (62e). Erokhin ne trouvait pas non plus le chemin des filets (72e). Dos à dos à l’issue du temps réglementaire, les deux nations devaient donc passer par la prolongation. Et les Croates réussissaient à prendre l’avantage grâce à un coup de tête de Vida (101e, 1-2) ! Un véritable coup dur pour les Russes mais Fernandes égalisait lui aussi de la tête (115e, 2-2) ! Un match complètement fou qui devait donc se terminer aux tirs au but... Et dans cet exercice, les Croates sont sortis vainqueurs (4-3) pour se qualifier pour les demi-finales !

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.