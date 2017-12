Tête de série, l’Argentine a hérité d’un groupe difficile lors du tirage au sort du Mondial 2018 en Russie ce vendredi. L’Albiceleste croisera le fer avec la Croatie, l’Islande et le Nigéria dans le groupe D. Le sélectionneur national, Jorge Sampaoli, a livré ses premières impressions après le tirage au sort. Ses propos sont relayés par L’équipe.

« Avant tout, le groupe doit avoir un plan de jeu. En plus d’avoir le meilleur joueur du monde (Lionel Messi), nous devons jouer en équipe. Je suis serein et j’imagine la suite avec plus de certitudes. L’Islande n’a pas beaucoup de pression et a beaucoup d’enthousiasme, c’est une équipe qui va se battre. La Croatie a un excellent milieu de terrain, c’est une équipe très forte. Le Nigeria est une équipe imprévisible avec des joueurs très rapides.Nous sommes confiants, nous avons une équipe pour être en mesure de sortir de ce groupe. Je trouve cela très excitant, très émouvant de participer à une Coupe du monde. Représenter le maillot argentin en Coupe du monde, il n’y a rien de mieux. Nous serons très compétitifs et nous ferons tout notre possible pour donner de la joie aux Argentins. Je sais sur quels joueurs je peux compter et depuis qu’on n’a plus la pression des qualifications, je sais que j’ai la meilleure équipe du monde, la meilleure de l’histoire. »