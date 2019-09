Si la Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar et que le Canada, les Etats-Unis et le Mexique accueilleront la compétition en 2026, l’édition 2030 n’a pas encore été attribuée. Si un quatuor composé de l’Argentine, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay a présenté sa candidature, trois autres nations sud-américaines pourraient passer à l’attaque. Il s’agit de l’Équateur, la Colombie et le Pérou.

Le président équatorien, Lenín Moreno s’est entretenu lors du Sommet sur l’Amazonie en Colombie avec ses homologues Ivan Duque (Colombie) et Martin Vizcarra (Pérou). Il leur a proposé une candidature commune pour le mondial 2030 comme il l’a expliqué sur twitter : « Hier (vendredi dernier ndlr), j’ai proposé aux présidents Iván Duque et Martin Vizcarra que nous organisions le Mondial de football en Équateur, Colombie et Pérou en 2030, année pour laquelle l’Amérique du Sud est favorite pour accueillir le tournoi. »

Ayer propuse a los presidentes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede. ¡Todo nuestro apoyo a la @FEFecuador y a su presidente @franciscoegas para lograrlo ! pic.twitter.com/bRKg8hKGB7 — Lenín Moreno (@Lenin) September 7, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10