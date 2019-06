Avant même de disputer leur dernier match de poule face au Nigeria lundi, l’équipe de France est assurée de terminer parmi les quatre meilleures troisièmes de la phase de groupes et sait d’ores et déjà qu’elle disputera les 8es de finale de sa Coupe du monde. L’Allemagne est également certaine d’être au tour suivant.

Le tout rendu possible grâce au succès de la Chine face à l’Afrique du sud (1-0) dans le groupe B. Leaders du groupe A, avec six points en deux matches, les Bleues sont assurées de terminer, au pire, parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes de la Coupe du monde. Les troisièmes des groupes A et D totaliseront à coup sûr moins de six points à la fin de la phase de groupes.

