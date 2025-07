Euro Féminin 2025 : Marie-Antoinette Katoto veut mettre fin à sa terrible malédiction

Le changement, c’est maintenant pour Marie-Antoinette Katoto ! Star du Paris Saint-Germain où elle a été formée depuis 2011 et a débuté en 2015 à l’échelle professionnelle, la buteuse aura notamment remporté la D1 Arkema 2021 et les Coupes de France 2018 et 2022 tout en atteignant deux finales de Ligue des Champions (2015 et 2017). Après dix années sous la tunique francilienne, elle a pourtant décidé de quitter son club pour rejoindre le rival, l’OL Lyonnes à partir de la saison prochaine et jusqu’en juin 2029. Un choix guidé par la volonté de quitter un environnement toxique comme elle l’avait d’ailleurs confié à Olympique-et-Lyonnais : «il y a eu de la manipulation et du manque de respect, on m’a reproché ma réaction, je m’en veux, car il ne me restait plus que quelques jours à tenir… Mais sur un énième manque de respect, j’ai réagi, je n’aurais pas dû. Quand on voit comment c’est instable, on ne peut pas toujours dire que c’est la faute de l’entraîneur, j’ai eu trois entraîneurs en trois saisons, c’est un bordel pas possible. Je m’attendais à ce que cela finisse mal, mais pas autant.» Un été charnière donc pour la native de Colombes qui va changer de quotidien après une saison délicate mais devra aussi négocier l’Euro 2025 du côté de la Suisse.

La suite après cette publicité

Meilleure buteuse du championnat en 2019, 2020 et 2022, elle est devenue une référence à son poste en France, mais son destin en équipe nationale est bien plus compliqué. Alors que l’été 2016 était chargé pour le football français, l’équipe A Masculine avait perdu la finale de l’Euro contre le Portugal (1-0 après prolongations). Juste derrière, la génération Kylian Mbappé, Jean-Kevin Augustin et Ludovic Blas avait remporté l’Euro U19. Au niveau féminin, là aussi les Bleues étaient victorieuses. Lors d’un Euro U19 maîtrisé où Marie-Antoinette Katoto se distinguait avec 6 buts inscrits dans une équipe redoutable avec Clara Mateo, Delphine Cascarino ou encore Grace Geyoro. Une compétition rêvée pour Marie-Antoinette Katoto qui a depuis enchaîné de nombreuses désillusions avec la sélection tricolore.

La suite après cette publicité

Elle monte en puissance

Lancée en sélection A en 2018, celle qui compte désormais 44 capes avec les Bleues pour 35 buts n’a pas eu une carrière tranquille avec les Bleues. Lors de la Coupe du monde 2019, la sélectionneuse Corinne Diacre a décidé de se passer d’elle à la surprise générale. Pour l’Euro 2022, son début de compétition est parfait avec un but contre l’Italie (5-1) mais face à la Belgique au match suivant c’est la catastrophe et elle est victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Fin de compétition pour elle alors que la France a atteint les demi-finales. S’en suivra une saison blanche - marquée par son retrait de la sélection pour des divergences avec Corinne Diacre - où elle ne sera pas suffisamment remise pour la Coupe du monde 2023 malgré la nomination d’Hervé Renard comme sélectionneur.

Des occasions manquées pour Marie-Antoinette Katoto qui a toute de même fait son retour en 2024. Finaliste de la dernière Ligue des Nations, elle a aussi essuyé un échec avec l’élimination en quart de finale des Jeux Olympiques 2024 l’été dernier. Dès lors, l’objectif sera d’enfin obtenir une compétition référence avec les Bleues pour Marie-Antoinette Katoto. Et la dynamique est bonne malgré sa situation plus délicate vécue en fin de saison au Paris Saint-Germain. Sortie à la mi-temps contre la Belgique (5-0) le 20 juin dernier en préparation après une prestation mitigée, elle a immédiatement rebondi contre le Brésil (3-2) le vendredi 27 juin en offrant la victoire des Tricolores en toute fin de rencontre. Une belle prestation pour elle alors qu’elle restait par ailleurs sur une petite disette avec cinq rencontres de rang sans marquer en sélection.

La suite après cette publicité

Son coach Laurent Bonadei l’a d’ailleurs félicité : «elle a un super état d’esprit, elle se sacrifie pour le collectif. Elle n’a pas hésité à mettre la tête là où d’autres auraient peut-être attendu que le ballon rebondisse dans les pieds. On a pu voir sa capacité à garder le ballon, à jouer en déviations. Je suis contente qu’elle ait marqué. Quand on est attaquante, c’est important de voir le ballon au fond des filets. En plus c’est le but de la victoire. Donc je reste sur mes dernières positions, elle monte en puissance.» Reste désormais à montrer cela lors de l’Euro pour Marie-Antoinette Katoto qui aura à coeur de vivre une compétition probante avec les Bleues. Et cela a bien débuté ce samedi contre l’Angleterre (2-1) où elle a inscrit un pion. «Honnêtement, je pense que physiquement je suis un peu en retard mais mentalement je suis mieux que l’année dernière aux Jeux Olympiques à la même période. Parce que la préparation a été dure. J’ai eu une saison compliquée, j’ai moins joué que l’année précédente donc ce n’est pas la même fraîcheur physique mais je pense que le staff médical, le staff technique ont fait un très bon boulot et je pense que ça se voit sur le terrain», a-t-elle déclarée optimiste après cette rencontre. Il reste désormais à confirmer.