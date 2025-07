Euro Féminin 2025 : la France ne fait qu’une bouchée du Pays de Galles et se rapproche des quarts de finale

Un groupe D de la mort, voici ce que nous offre l’Euro 2025 avec trois nations majeures comme l’Angleterre, la France et les Pays-Bas. Première journée, les Tricolores ont dominé les Anglaises (2-1) pendant que les Néerlandaises croquaient le Pays de Galles (3-0). La deuxième journée se déroulait ce mercredi et l’Angleterre a bien réagi en explosant les Pays-Bas (4-0). Dès lors, la France pouvait faire un grand pas vers la qualification ce soir contre les Galloises. Pour cette rencontre, le sélectionneur Laurent Bonadei opérait à sept changements. Ainsi, Melween N’Dongala et Thiniba Samoura débutaient en défense quand Sandie Toletti et Amel Majri étaient alignées au milieu. Placée en pointe, Clara Mateo bénéficiait de l’appui de Melvine Malard et Kadidiatou Diani sur les ailes. De leur côté, les Galloises misaient sur un 4-3-3 avec Ceri Holland et Ffion Alys Morgan pour accompagner la buteuse Jessica Fishlock.

La suite après cette publicité

Et rapidement, la France mettait du rythme dans la partie. Servie dans la surface par Grace Geyoro, Clara Mateo passait proche de marquer rapidement, mais Safia Middleton-Patel repoussait (7e). Sur le corner qui suivait, Selma Bacha frappait vers le point de penalty. Sous la pression de Kadidiatou Diani, Angharad Jane James-Turner repoussait dans l’axe et cela profitait à Clara Mateo. À l’affût, la tricolore débloquait rapidement la situation (1-0, 8e). Une entame idéale pour les joueuses de Laurent Bonadei qui maintenaient la pression dans le camp adverse avec la volonté d’enfoncer le clou. Néanmoins, la situation allait évoluer à l’avantage des Galloises. Lancée sur la gauche, Ceri Holland rentrait dans la surface et centrait vers le point de penalty. Melween N’Dongala intervenait et le ballon rebondissait sur Alice Sombath avant de revenir sur Ceri Holland. Involontairement, elle retrouvait sa coéquipière, la vétérante Jessica Fishlock qui égalisait (1-1, 14e). Cela refroidissait les Françaises et les Galloises reprenaient des couleurs.

La France et Clara Mateo ont déroulé

Les Bleues s’en remettaient sur un coup franc de Selma Bacha qui terminait en tribunes (22e). Issue similaire quelques minutes plus tard sur une frappe lointaine de Melvine Malard (29e). Mais juste avant la pause, ce sont bien les Françaises qui allaient faire mal avec une incursion dans la surface où Clara Mateo était accrochée de manière illicite puisque l’arbitre sifflait penalty (44e). Kadidiatou Diani se chargeait de frapper le penalty et même si la gardienne déviait le ballon du pied, ce dernier terminait au fond des filets (2-1, 45e). Au retour des vestiaires, la France revenait avec de bonnes intentions. Pressant haut sur Safia Middleton-Patel, Clara Mateo récupérait le ballon et servait en retrait Amel Majri qui allait conclure sur la droite du but gallois (3-1, 53e).

La suite après cette publicité

Mais les Galloises n’abandonnaient pas à l’image de Ceri Holland qui faisait danser Alice Sombath sur la droite de la surface avec sa percussion, mais croisait trop son tir sur la gauche (58e). Lancée sur la droite par Clara Mateo décidément à l’origine de tous les bons coups, Kadidiatou Diani centrait côté droit vers le premier poteau. Safia Middleton-Patel manquait son intervention et juste derrière elle, Grace Geyoro suivait pour pousser le ballon au fond des filets (4-1, 63e). Dans une soirée exceptionnelle, Clara Mateo était même proche du doublé, mais cette fois Safia Middleton-Patel intervenait de justesse pour capter la sphère (68e). Par la suite, le jeu était plus haché, mais la France s’impose 4-1 sans vraiment trembler. Pas encore qualifiées, les Bleues ne devront pas perdre par plus de deux buts dimanche les Pays-Bas. Le Pays de Galles est quasiment éliminé.