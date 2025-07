France-Pays de Galles : les compositions officielles

Après avoir battu l’Angleterre lors de son premier match, l’équipe de France continue avec un autre pays de l’île britannique : le Pays de Galles (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). En cas de victoire, les Bleues peuvent valider leur billet pour les quarts de finale de la compétition.

En vue de la confrontation contre les Pays-Bas, le sélectionneur Laurent Bonadei a préféré faire tourner. Dans son 4-3-3, Samoura sera associée à Sombath en défense centrale. Geyoro est la seule rescapée du milieu de terrain et se retrouve avec Toletti et Majri. Katoto s’offre un peu de repos et c’est Malard qui sera en pointe avec à ses côtés Diani et Mateo. En face, Rhian Wilkinson a couché le même dispositif. Jessica Fishlock, joueuse emblématique du pays de Galles, est bien présente en attaque avec le numéro 10. Evans et Green compose la défense centrale.

Les compositions officielles :

France : Peyraud-Magnin - N’Dongala, Samoura, Sombath, Bacha - Toletti, Geyoro, Majri - Diani, Malard, Mateo

Pays de Galles : Middleton-Patel - Morgan, Green, Evans, Woodham - Green, James, Rowe - Holland, Fishlock, Morgan