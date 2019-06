La troisième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde féminine continuait ce jeudi soir avec les deux dernières rencontres du groupe E au programme. Le Cameroun croisait le fer avec la Nouvelle-Zélande au Stade de la Mosson de Montpellier. L’équipe d’Alain Djeumfa s’est imposée 2-1 dans les derniers instants grâce à un doublé de Nchout (57e, 90e+5). Avec cette victoire, la sélection camerounaise verra donc les huitièmes de finale de ce Mondial et défiera l’Angleterre ou la France.

Dans l’autre match de la poule, les Pays-Bas et le Canada s’affrontaient sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune de Reims pour décrocher la première place. Et les joueuses de Sarina Wiegman-Glotzbach ont remporté les trois points (2-1). Après l’ouverture du score de Dekker (54e), Sinclair égalisait pour le Canada (60e) mais Beerensteyn offrait la victoire aux Pays-Bas à la 75e minute. La sélection néerlandaise termine donc en tête de cette poule E et affrontera le Japon en huitièmes de finale.

