Large vainqueur de l’Espagne en quart de finale (6-1), l’équipe de France s’avance avec quelques certitudes à l’heure d’affronter le Brésil, pays hôte du Mondial U17, pour une place en finale. En quête d’un titre suprême, 18 ans après la bande à Florent Sinama-Pongolle, couronnée dans la catégorie à Trinité-et-Tobago, les hommes de Jean-Claude Giuntini cherchent à rejoindre le Mexique, tombeur des Pays-Bas après une séance de tirs au but indécise (1-1, 4-3 t.a.b).

Pour ce match, le sélectionneur français choisit de s’appuyer sur l’ossature du onze vainqueur de la Rojita au tour précédent. Aligné aux avant-postes, deuxième buteur du Mondial (4 buts), le Rémois Nathanaël Mbuku occupe le côté gauche, quand le serial passeur parisien Adil Aouchiche (6 passes) est aligné dans l’axe et Isaac Lihadji évolue côté droit. L’attaquant marseillais émarge à 3 buts. Entrent Enzo Millot et Arnaud Kalimuendo. Sortent Lucien Agoumé et Georginio Rutter.

Les compositions d’équipes :

France : Zinga (Le Havre) - Soppy (Rennes), N.Kouassi (PSG), Matsima (Monaco), Pembele (PSG) - Ahamada (Juventus), Millot (Monaco) - Lihadji (Marseille), Aouchiche (PSG), Mbuku (Reims) - Kalimuendo (PSG)

Brésil : Donelli (Corinthians) - Yan (Coritiba), Henri (Palmeiras), Patryck (Sao Paulo) - Diego (Gremio), Cabral (Flamengo), Pedro Lucas (Gremio) - Gabriel Veron (Palmeiras), Kaio Jorge (Santos), Peglow (Internacional)