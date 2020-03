Cela fait plus de deux ans que Cheick Diabaté (31 ans) a quitté la France, après une dernière expérience au FC Metz. Désormais, l’attaquant malien évolue au FC Esteghlal (à Téhéran en Iran) mais il garde l’espoir de retrouver un jour un challenge sportif dans l’Hexagone. « Franchement, ça fait un petit moment que je suis parti de la France. Et, là, le seul pays auquel je pense, c’est la France », a-t-il lancé pour France Football.

L’ancien buteur des Girondins de Bordeaux a encore faim et serait ravi d’apporter son aide à un club qui le désire. « Je veux aller là où on me veut. Si une équipe me demande, ce sera avec un grand plaisir. Je n’ai pas fini. J’ai des buts à marquer en France. Quand je vais revenir, les filets vont trembler », a-t-il ajouté. Le message est passé.