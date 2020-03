Testé positif au coronavirus la semaine dernière, Callum Hudson-Odoi (19 ans) devenait le premier joueur de Premier League a être touché par la pandémie. L’attaquant des Blues annonçait cependant être en bonne santé et Frank Lampard a également rassuré sur son état de santé.

« Je suis heureux de dire que dans le cas de Callum, il a fait de grands progrès et se sent presque comme d’habitude, ce qui est évidemment la nouvelle que nous voulons tous entendre », a-t-il rapporté pour le site officiel de Chelsea. Une bonne nouvelle pour Callum Hudson-Odoi et le club londonien toujours en confinement.