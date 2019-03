Débarqué l’été dernier en provenance du Napoli, Jorginho (27 ans) ne parvient pas à se débarrasser de son image. Considéré par les supporters de Chelsea comme le fils spirituel de Maurizio Sarri, le milieu italo-brésilien n’apprécie pas qu’on le considère uniquement comme le protégé du technicien italien. Dans une interview accordée au Guardian, l’intéressé a remis les pendules à l’heure.

« Les fans ont le droit d’avoir leur opinion, d’être des supporters et de penser ce qu’ils veulent. Cela me donne de la force pour travailler encore plus, pour changer leur point de vue sur moi. Même s’ils pensent que je suis l’homme de Sarri, je veux leur montrer pourquoi Sarri m’aime bien, que je suis un bon joueur et qu’ils ont tort d’avoir cette attitude envers moi, » confie l’ancien Napolitain. Depuis son arrivée à Chelsea, Jorginho a disputé 27 matchs en Premier League et inscrit deux réalisations.