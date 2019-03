Maurizio Sarri est de plus en plus critiqué du côté de Chelsea. Le technicien italien, arrivé cet été, ne fait pas l’unanimité et les résultats des Blues en championnat ne l’aident pas. Sixième, avec quatre points de retard sur le podium cependant, Chelsea ne réalise pas la saison attendue.

Si bien que les fans seraient disposés à boycotter Stamford Bridge pour protester contre Maurizio Sarri. Le stade londonien, qui n’était pas plein face à Wolverhampton (1-1), pourrait sonner de plus en plus vide. Cela pourrait jouer contre le technicien italien selon le Daily Mail. Affaire à suivre...