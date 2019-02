Décidément, Christophe Dugarry n’apprécie pas Memphis Depay. La semaine dernière, après le match nul entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-0), le consultant de RMC Sport ne s’était pas privé pour tailler l’attaquant batave. Aujourd’hui, le champion du monde 98 a remis ça après la défaite des Gones sur la pelouse de l’AS Monaco. Un match où Depay et ses coéquipiers ont été transparents.

« Ils se prennent pour des joueurs qu’ils ne sont pas. (…) C’est la faute à Aulas aussi. Qu’est-ce qu’il nous a dit quand Depay commençait à marquer. J’en ai marre de ce genre de joueurs qu’on fait passer pour de grands joueurs qu’ils ne sont pas et qu’ils ne seront jamais. Ces joueurs-là font semblant. (…) Le haut niveau c’est mental. (…) Stop ! Ça suffit ! Traoré c’est pareil. Et Dembélé, quelqu’un l’a vu se mettre le c… par terre pour l’équipe ? (…) J’en ai assez de parler de ces joueurs qui font des exploits de temps en temps et qu’on fait passer pour des grands joueurs. (…) Depay il en a rien de f… de l’OL. C’est juste plus possible. C’est les joueurs qui ont pris le pouvoir. Il y a certainement un problème de génération. Je pense que Genesio a tout essayé et je pense que Genesio il s’arrache le peu de cheveux qui lui restent. C’est devenu impossible. Les joueurs font ce qu’ils veulent quand ils veulent », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.