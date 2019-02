Hier soir, l’OL et le FC Barcelone se sont quittés sur un match nul (0-0). Mais les Gones ont souffert. Dans son émission Team Duga sur RMC, Christophe Dugarry a avoué être déçu par le match des Rhodaniens. « J’ai été déçu par les intentions des Lyonnais. Ils auraient pu, ils auraient dû mieux faire. On espérait qu’ils soient capables de reproduire le match de Manchester City ou du Paris Saint-Germain. On en était très loin. L’intention, la justesse n’y étaient pas. Les individualités n’ont pas réussi à hisser leur niveau de jeu. Ce n’était pas le grand Barça hier, à part Messi qui a touche une centaine de ballons. La solution était d’aller les presser, les harceler, les agresser. Ce que l’OL avait fait face à Paris et City. Là, ils n’ont pas réussi à le faire. C’est une déception sur le contenu de ce match. Je m’attendais à plus de la part des Lyonnais (...) Si tu fais le même match retour que celui du match aller, tu vas te prendre une raclée. Il faut les bousculer ».

Un joueur a particulièrement agacé Dugarry. Il s’agit de Memphis Depay, qui est passé à côté de son match. Le chroniqueur de RMC a dit à son sujet : « Il n’a fait aucune différence, les un contre un il les a tous ratés. Il n’y a pas d’intensité. C’est quoi son poste ? Je l’ai dans mon équipe, je ne sais pas où le mettre, si c’est un avant-centre, un joueur de couloir. Avant de réclamer de jouer pour un grand club, sois en digne ! Tu n’es pas digne de jouer à Lyon pour le moment. On parle de Denayer, Lopes, Dubois, qui se sont dépouillés. Ce sont des anti stars. Tu es une star, tu n’as pas fait le boulot. Il va à deux à l’heure, il ne prend jamais personne de vitesse. J’avais le souvenir de lui d’un joueur puissant et rapide. Même ça, il ne le fait plus ».