Après les dernières rencontres internationales, la FIFA a dévoilé le nouveau classement ce jeudi. Ainsi, la France, grâce à sa victoire contre l’Islande (0-1) et le nul face à la Turquie (1-1) dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020, confirme sa deuxième place derrière la Belgique, qui truste la première place depuis septembre 2018.

Le Brésil est toujours à la 3e place malgré ses deux nuls contre le Sénégal (1-1) et le Nigeria (1-1). Dans le même temps, l’Uruguay gagne une place avec sa victoire (1-0) et son nul (1-1) contre le Pérou. Le Portugal glisse lui à la sixième place alors que l’Espagne perd également une place et passe en huitième position.

Le classement FIFA, établi au 24 octobre 2019 :

1. Belgique - 1755 points (-)

2. France - 1726 points (-)

3. Brésil - 1715 points (-)

4. Angleterre - 1651 points (-)

5. Uruguay - 1639 points (+1)

6. Portugal - 1632 points (-1)

7. Croatie - 1631 points (+1)

8. Espagne - 1625 points (+2)

9. Argentine - 1617 points (+1)

10. Colombie - 1615 points (-1)