C’était le grand jour en Amérique du Sud ! En finale de la Copa Libertadores 2019, le club brésilien de Flamengo était opposé à la formation argentine de River Plate, sur la pelouse de l’Estadio Monumental de Lima (Pérou). Vainqueur de l’édition précédente, avec notamment une finale remportée contre Boca Juniors en prolongation à Madrid, « El Millonario » voulait conserver son sacre et soulever le trophée pour la cinquième fois de son histoire. En face, l’équipe de Rio de Janeiro voulait retrouver ce succès si particulier, 38 ans après avoir remporté cette compétition !

Juste avant le quart d’heure de jeu, Rafael Borre profitait d’une incompréhension des défenseurs adverses pour ouvrir le score d’une frappe du droit (14e, 0-1). Les joueurs de Marcelo Gallardo faisaient donc longtemps la course en tête mais Flamengo ne rendait pas les armes. Sur un superbe service de Giorgian Daniel De Arrascaeta, Gabriel Barbosa poussait le cuir au fond des filets et égalisait (89e, 1-1). Mais Gabigol ne s’arrêtait pas là. Dans la surface, l’international brésilien fusillait Franco Armani d’une demi-volée pour donner l’avantage à son équipe (90e+2, 2-1). Derrière, Exequiel Palacios (River Plate) et Gabigol (Flamengo) justement étaient expulsés ! Mais le score ne changeait plus. Dans un match fou, Flamengo battait donc River Plate et remportait cette Copa Libertadores 2019 !