En Espagne, on sait déjà que les deux prochaines journées de Liga seront jouées à huis clos. Mais les joueurs eux veulent que le championnat soit suspendu, comme c’est le cas en Italie, où il n’y aura pas de football jusqu’au 3 avril au minimum. La Fédération Espagnole de Football a d’ailleurs annoncé l’arrêt total de la compétition dans les divisions inférieures.

Et elle souhaite qu’il en soit de même pour la D1 et la D2, dont l’organisation appartient à la Liga. Les dirigeants de la Fédération sont donc en réunion avec leurs homologues du championnat et le syndicat des joueurs pour discuter d’un arrêt total. Dani Carvajal a lui aussi tenu à se positionner sur les réseaux sociaux. « Les joueurs, le staff et les assistants des équipes de D1 et de D2 sommes immunisés ? », s’est interrogé le latéral madrilène de façon ironique, se montrant donc clairement favorable à l’arrêt temporaire du championnat.