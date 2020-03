« L’UC Sampdoria annonce que, suite au cas positif de Manolo Gabbiadini au Coronavirus, dit COVID-19, en présence de symptômes bénins, les joueurs Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, en plus du docteur Amedeo Baldari, ont été soumis à un résultat positif », révélait dans un communiqué de presse le club italien, vendredi. Ce samedi, un nouvel élément de l’effectif génois vient de déclarer avoir été testé positif au coronavirus.

Il s’agit du latéral droit international polonais Bartosz Bereszyński. Le joueur de 27 ans a publié la nouvelle sur son compte Instagram. « Malheureusement, j’ai eu un résultat positif au test COVID-19. Je me sens bien. Malgré les précautions prises récemment, je n’ai pas pu éviter l’infection par le virus. Soyez donc responsable et restez chez vous si possible », a déclaré Bartosz Bereszyński. La Sampdoria est le club professionnel le plus touché par le virus depuis le début de l’épidémie.