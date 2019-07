Déjà l’heure du tirage au sort de la Coupe de la Ligue BKT édition 2019/20 ! Qui pour succéder au Racing Club de Strasbourg, tombeur de l’En Avant de Guingamp au terme d’une finale qui ne restera pas dans les annales ? Le tirage au sort des deux premiers tours ont été effectués ce jeudi au siège de la Ligue de Football Professionnel.

Il concernait les 20 clubs de Domino’s Ligue 2 et les 5 formations professionnelles de National 1, à savoir le Gazélec FC Ajaccio, l’AS Béziers, le Red Star FC, ainsi que Bourg-en-Bresse 01 et Quevilly Rouen Métropole qui s’affrontent le vendredi 26 juillet en tour préliminaire. Douze matchs seront au programme pour le premier tour le mardi 13 août, avec notamment un alléchant ESTAC-RC Lens, revanche du deuxième tour de barrages d’accession pour la Ligue 1 remporté par les Sang et Or en fin de saison dernière, six pour le second tour, disputé le mardi 27 août prochain.

Les rencontres du 1er tour (mardi 13 août) :

Clermont Foot – Havre AC

ESTAC Troyes – RC Lens

Grenoble Foot 38 – Rodez Aveyron Football

Gazélec FC Ajaccio – FC Chambly Oise

Red Star FC – F. Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 ou US Quevilly-Rouen Métropole

FC Lorient – Le Mans FC

Paris FC – FC Sochaux-Montbéliard

Chamois Niortais – Berrichonne de Châteauroux

SM Caen – AS Nancy Lorraine

AC Ajaccio – Valenciennes FC

AJ Auxerre – AS Béziers

US Orléans – EA Guingamp

Le programme du 2e tour (mardi 27 août) :

Red Star FC ou F. Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 ou US Quevilly-Rouen Métropole – AJ Auxerre ou AS Béziers

SM Caen ou AS Nancy Lorraine – AC Ajaccio ou Valenciennes FC

ESTAC Troyes ou RC Lens – Clermont Foot ou Havre AC

FC Lorient ou Le Mans FC – US Orléans ou EA Guingamp

Chamois Niortais ou Berrichonne de Châteauroux – Grenoble Foot 38 ou Rodez Aveyron Football

Gazélec FC Ajaccio ou FC Chambly Oise – Paris FC ou FC Sochaux-Montbéliard

