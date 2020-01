Avant les trois autres rencontres des quarts de finale de la Coupe de la Ligue BKT, Strasbourg et Reims se disputaient, ce mardi soir, le premier ticket pour les demi-finales de la compétition en Champagne. La première mi-temps a été globalement maitrisée par Strasbourg en ce qui concerne la possession de balle. Mais les occasions n’étaient pas légion, nous n’avons compté que cinq petites frappes.

Au retour des vestiaires, cela s’animait un petit peu. Mathieu Cafaro était remplacé par Nathanaël Mbuku (49e), mais ce dernier n’allait pas rester longtemps sur le terrain puisqu’il allait être exclu pour un tacle violent sur la cheville d’Adrien Thomasson (58e). En toute fin de rencontre, Alexander Djiku se procurait la plus grosse occasion, mais trouvait le poteau (89e). Pas de prolongation en Coupe de la Ligue, les tirs au but arrivaient donc. La séance commençait mal pour les Rémois puisque Donis manquait la première tentative. Heureusement pour le Grec, Jean-Ricner Belgarde envoyait sa tentative sur le poteau. Et Rajkovic allait être le sauveur en repoussant le ballon sur son poteau sur la tentative de Benjamin Corgnet. Reims l’emporte 4 tirs au but à deux et file en demi-finale !