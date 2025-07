Reims réagit au maintien de l’OL

L’Olympique Lyonnais et tous ses amoureux sont soulagés. Après avoir été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, le club rhodanien a finalement vu le gendarme financier du football français infirmer sa décision en appel. Les Gones restent donc en Ligue 1 et Reims va bel et bien évoluer à l’étage inférieur. En effet, les Champenois avaient une chance de se maintenir, puisque le règlement de la LFP faisait du SDR le club repêché en cas de descente confirmée de l’OL.

La suite après cette publicité

Un scénario auquel n’a jamais pensé son président Jean-Pierre Caillot.«Comme je l’ai toujours dit, on n’a pas vraiment vécu dans l’incertitude, car on n’a jamais pensé que Lyon serait rétrogradé. Il y avait trop d’enjeux pour que les actionnaires lyonnais ne couvrent pas les errances de Textor, que j’avais dénoncées depuis deux ans ! On a tourné la page de la saison dernière et depuis notre reprise, on prépare notre groupe pour la Ligue 2. C’est la vie», a-t-il déclaré sur France Info.