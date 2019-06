Pour la troisième fois de ce Mondial en France, un penalty, lors d’Ecosse-Argentine (3-3), a dû être retiré sur ordre du VAR, en raison de la position de la gardienne écossaise. Une nouvelle règle de l’International Football Association Board, l’instance chargée de l’évolution des règles du football, oblige dorénavant les gardiens et les gardiennes à garder au moins un pied sur la ligne sur un penalty, ou un tir au but. Autre nouveauté, dans ce cas précis, si la règle n’est pas appliqué, le tir au but est à retirer et le ou la gardienne incriminé(e) écope de fait d’un carton jaune. Pendant le Mondial en France, c’est la VAR qui par trois fois est venue signaler aux arbitres un mauvais positionnement d’une gardienne.

Alors que le syndicat des arbitres de Premier League a d’ores et déjà annoncé qu’il était hors de question de faire intervenir l’assistance à l’arbitrage sur la question du positionnement des gardiens la saison prochaine, la FIFA met de son côté de l’eau dans son vin. Nulle question de modifier l’essence de la règle, mais dans un communiqué publié par l’International Football Association Board (IFAB), on apprend que : « le conseil d’administration de l’IFAB a approuvé aujourd’hui une demande de la FIFA visant à obtenir une dérogation temporaire relative au tir au but/penalty (KFPM ou Tir déclenché depuis le point de penalty) à la loi 10 - Déterminant l’issue d’un match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 ». À compter des huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine, qui se dispute actuellement en France, les gardiennes de but coupables d’un mauvais positionnement sur un tir au but adverse ne seront plus sanctionnées par un carton jaune. Les raisons de cette modification subite de la règle sont diverses :

le VAR est un outil plus efficace que le jaune pour punir les gardiennes.

cette règle augmente le risque des joueuses de prendre un deuxième carton jaune qui équivaudrait à un rouge.

ce qui impliquerait en cas de carton rouge, qu’une joueuse de champ prenne la place de la gardienne (car les remplacements ne sont pas autorisés pendant les séances de tirs au but).

MEDIA RELEASE : Temporary dispensation : no cautions for goalkeeper encroachment during Kicks from the Penalty Mark at the @FIFAWWC 2019. https://t.co/8Lu7hW207x pic.twitter.com/udqs1B1ODb — The IFAB (@TheIFAB) 21 juin 2019

