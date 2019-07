Laissé libre par Arsenal qui a décidé de ne pas prolonger son contrat, Danny Welbeck (28 ans) n’a toujours pas retrouvé de nouveau club. À l’origine de cette situation, les attentes financières du joueur. L’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United réclame un salaire d’un peu plus de 100 000 euros par semaine explique le Sun.

La saison dernière, l’international anglais (42 sélections) a joué 8 matchs de championnat et n’a inscrit qu’un seul but et délivré une passe décisive. Des équipes de Premier League, mais aussi d’Italie, comme la Lazio Rome, suivent l’évolution de la situation, mais hésitent à dépenser autant d’argent dans le contrat d’un attaquant qui n’affiche pas des statistiques rassurantes (32 buts en 126 matchs avec les Gunners) et qui est souvent blessé.

