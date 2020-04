Si le football est à l’arrêt pour une période indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus, ce n’est pas le cas en interne. Les clubs restent actifs tout comme l’IFAB. L’instance en charge de la réglementation du jeu a profité de cette période inédite pour officialiser de nouvelles règles. Concernant les mains dans la surface et le positionnement des gardiens sur la ligne de but pendant un penalty. Alors qu’elles devaient entrer en vigueur pour la saison 2020/2021, ces règles pourront être utilisées dès la fin de cette saison.

La première nouveauté concerne les mains dans la surface. Toute la zone du bras en dessous l’aisselle (manche du tee-shirt) sera sanctionnable d’un penalty. Dans ce cas-là, l’arbitre devra également prendre en compte la dangerosité de la situation offensive. Si la main vient interrompre une action de but, il y aura penalty. Alors que si aucun danger n’est à signaler et que la main ne vient pas mettre en péril une réelle occasion, l’arbitre pourra laisser jouer. Les gardiens et leur placement sur la ligne lors d’un penalty sont également concernés par une nouvelle règle. Si un portier est trop avancé par rapport à sa ligne et que le tireur ne cadre pas sa frappe ou tire sur un montant, le penalty ne sera pas à retirer. Sauf si l’arbitre estime que le geste du gardien a influencé le joueur adverse.