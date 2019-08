Ce jeudi se tenait à Monaco le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, pour lequel tous les pontes du football européen étaient réunis. Dont Nasser Al-Khelaïfi et Josep Maria Bartomeu, les présidents du PSG et du FC Barcelone. Les deux hommes n’ont pas vraiment pu échanger et aucune avancée n’a été réalisée sur le dossier Neymar. A la sortie du tirage au sort, les journalistes espagnols ont essayé d’arracher une parole aux différents dirigeants barcelonais, sans succès.

Mais comme l’affirme Le Parisien, c’est vendredi qu’aura lieu une rencontre fatidique entre les deux parties. Les deux camps ont prévu de rester en Principauté pour discuter, une nouvelle fois, autour d’une indemnité de transfert pour le joueur brésilien de 27 ans, qui était à l’entraînement du PSG un peu plus tôt. Côté parisien, on a acté le refus d’Ousmane Dembélé de rallier la capitale et on attend un effort significatif de la part des Catalans. Ces derniers seraient ravis de jouer la montre, ce qui pourrait faire, à terme, baisser les prétentions parisiennes. La réunion prévue ce vendredi ressemble en tout cas à celle de la dernière chance.

