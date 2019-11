Suite à l’annonce de l’obtention des droits TV de la Ligue des Champions par le trio Canal+-TF1-beIN Sports, la réaction du diffuseur actuel de la compétition, RMC Sport, était forcément attendue. Et si Mediapro (l’autre concurrent) s’est montré agacé, le groupe Altice a tout simplement tenu à envoyer un message à ses abonnés.

« À la suite de l’attribution des droits de la Champions League et de l’Europa League pour la période 2021-2024, RMC Sport rappelle qu’il reste détenteur exclusif des droits pour l’intégralité des matchs de cette saison 2019-2020, ainsi que pour ceux de la saison prochaine, 2020-2021, c’est à dire jusqu’en juin 2021. Ainsi, les équipes de RMC Sport restent pleinement mobilisées pour proposer les meilleurs contenus sportifs aux abonnés sur l’ensemble de ses chaînes. RMC Sport travaillera afin de continuer à offrir après 2021 le meilleur du foot européen. RMC Sport est aujourd’hui la plateforme de sport la plus complète avec des droits premiums exceptionnels : l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, le Championnat de football anglais, le Basket français et européen, l’Athlétisme, le Tennis, l’Equitation, les Sports de Combat etc »