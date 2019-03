Cette année, l’Eintracht Francfort est l’une des équipes surprises de la Bundesliga. Cinquième du championnat allemand à l’heure actuelle, Francfort déploie un football offensif qui ravit tout le monde.

Parmi ces éléments offensifs figure Luka Jovic. L’ex de Benfica a déjà inscrit 29 buts en 57 rencontres et attise les appétits de plus grands clubs. Sport Bild dresse la liste des prétendants. Selon le journal allemand, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et Chelsea sont intéressés.