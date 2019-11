Arrivé cet été du côté du Real Madrid, Eden Hazard a eu le temps de s’acclimater avec ses nouveaux coéquipiers. Depuis presque quatre mois maintenant, l’ailier gauche évolue sous les ordres de Zinedine Zidane et en compagnie d’un certain Karim Benzema, assurément l’homme fort de cette saison côté merengue. Dans une interview accordée au Parisien, le Belge s’est vu questionner sur la non-sélection du numéro 9 madrilène en Équipe de France.

« Ah, ça ce sont des problèmes de Français. Moi, je ne peux juger que sur les performances. Et dans ce domaine, il n’est pas normal que Karim ne soit pas appelé. Et je ne dis pas ça pour lui faire plaisir ou parce que c’est mon partenaire. Karim, c’est le meilleur attaquant actuel : il marque, il joue dans le meilleur club du monde… L’équipe de France est déjà forte sans Karim. Avec lui, elle le serait encore plus », a-t-il expliqué.