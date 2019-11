Pour son dernier match des éliminatoires de l’Euro 2020, l’équipe de France affronte en ce moment-même l’Albanie. Et après avoir trouvé Corentin Tolisso pour le premier but des Bleus (8e, 0-1), le joueur du FC Barcelone s’est transformé en buteur sur un excellent service du Lyonnais Léo Dubois (31e, 0-2).

Un but dont il se souviendra longtemps. Avec cette réalisation, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid rejoint Jean-Pierre Papin et Just Fontaine au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France (30 buts). Antoine Griezmann n’est plus qu’à un but de Zinedine Zidane.