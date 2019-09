Jeudi dernier, Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 Bleus retenus pour affronter l’Albanie (7 septembre) et Andorre (10 septembre). Et le sélectionneur a fait appel pour la première fois à Jonathan Ikoné, qui était encore chez les Espoirs il y a quelques semaines. Très heureux et fier, le Lillois est revenu sur ses premiers jours avec les A en conférence de presse ce jeudi à Clairefontaine. Il a notamment dit être surpris d’être appelé aussi rapidement et impressionné par l’intensité aux entraînements avec les Bleus.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10