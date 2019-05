Appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour disputer la rencontre amicale face à la Bolivie (02/06) et deux rencontres comptant pour les qualifications de l’Euro 2020, en Turquie (08/06) et en Andorre (11/06), en compagnie de Mike Maignan (LOSC) et Clément Lenglet (FC Barcelone), Léo Dubois est sur le point de conclure en apothéose sa première saison dans le Rhône. Présent à l’occasion de la dernière conférence de presse de Bruno Genesio comme entraîneur de l’OL, au Groupama Training Center, le latéral droit est revenu sur cette sélection. Si l’équipe de France était un objectif, le natif de Segré-en-Anjou Bleu a été surpris d’être appelé si tôt. Mais il ne compte pas laisser passer sa chance.