Les reports de matchs se succèdent depuis ce jeudi. L’UEFA a ainsi annoncé que les rencontres comptant pour les huitièmes de finale retour de Ligue des champions Manchester City-Real Madrid et Juventus-OL étaient reportées à une date ultérieure. Prévus initialement les 27 et 31 mars prochains, les matchs amicaux de l’Equipe de France face à l’Ukraine et la Finlande seraient sérieusement menacés.

Selon les informations de l’Equipe, ces deux confrontations préparatoires à l’Euro 2020 pourraient ne pas se jouer, même à huis clos. La décision devrait être confirmée par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée ce soir. La réunion de l’UEFA prévue mardi entérinera sûrement ce choix.