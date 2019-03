La dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations débutait ce vendredi soir. Déjà qualifiée pour la compétition, la Tunisie défiait l’Eswatini, et les Aigles de Carthage n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir (4-0). Ben Yousseff (21e), Badri (34e), Sliti (53e) et Meriah (62e) ont en effet trouvé le chemin des filets. La Tunisie termine donc en tête du groupe J avec quinze points.

Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc défiait lui le Malawi. Les Lions de l’Atlas, eux aussi déjà qualifiés pour la CAN, ont été accrochés (0-0). Dans le groupe I, l’Angola a elle réussi à terminer devant la Mauritanie grâce à une meilleure différence de buts et une dernière victoire face au Bostwana (1-0). À noter également le succès du Burkina Faso contre la Mauritanie (1-0) grâce à un but du Lyonnais Bertrand Traoré.

Les résultats du jour :

Malawi 0-0 Maroc

Soudan 1-4 Guinée-Equatoriale : Mohamed (15e) ; Nsue (19e, 36e, les deux sur penalty), Ganet (49e), Obiang (85e)

Nigéria 3-1 Seychelles : Ighalo (35e, pen), Onyekuru (50e), Simon (90e+2) ; Melanie (41e)

Bostwana 0-1 Angola : Wilson (21e)

Burkina Faso 1-0 Mauritanie : B. Traoré (19e)

Tunisie 4-0 Eswatini : Ben Youssef (21e), Badri (34e), Sliti (53e), Meriah (62e)