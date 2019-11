Joe Gomez (22 ans) n’oubliera sûrement pas son dernier passage en sélection anglaise. Après avoir essuyé les sifflets du public anglais lors de son entrée en jeu face au Monténégro (7-0), le défenseur de Liverpool doit déclarer forfait pour le match face au Kosovo.

Les Three Lions disputeront donc dimanche leur dernier match des éliminatoires à l’Euro 2020 sans Gomez. Selon les informations de Sky Sports, l’intéressé s’est blessé au genou suite à un contact avec Trippier à l’entraînement. En parallèle, Jordan Henderson (29 ans) malade, ne participera pas non à la rencontre de dimanche. Les deux joueurs vont quitter la sélection et rentrer à Liverpool.

