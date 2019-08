Libre de tout contrat, Enzo Zidane (24 ans) s’est engagé pour deux saisons avec le CD Aves. Et ce dimanche, le milieu de terrain offensif a fait ses débuts en Primera Liga face à Maritimo (victoire 3-1). Entré en cours de jeu, le fils de Zinedine Zidane a réussi à gagner les éloges de son entraîneur rapporte As.

« Enzo revient d’une blessure. Je voulais lui donner quelques minutes pour faire face à la compétition et je lui ai demandé de refroidir le jeu. On peut dire qu’il manque de rythme, mais il a une qualité de passe que personne d’autre ne sait faire. Il sait voir l’occasion et passer la balle avec qualité [...] Je n’ai pas de meilleur joueur que lui pour jouer au poste de numéro 10 », a expliqué Augusto Inácio. Le Français aura plus de temps de jeu sur les prochaines rencontres, l’occasion de se mettre un peu plus en valeur.

