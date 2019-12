Depuis ce début de saison, une seule équipe peut suivre le rythme imposé par l’Ajax Amsterdam en Eredivisie, l’AZ Alkmaar. Le PSV Eindhoven (4e à 10 points) et le Feyenoord (6e à 13 points), semblent déjà hors course, mais pas la bande d’Arne Slot. À trois points des Lanciers avant ce choc pour la première place, les jeunes de l’AZ Alkmaar ont parfaitement répondu présents.

La rencontre a été très disputée et se dirigeait tout doucement vers un score nul et vierge. Néanmoins dans les derniers instants, Myron Boadu a su faire la différence (90e). L’attaquant de 18 ans a parfaitement repris un corner botté par Fredrik Midtsjø vers le premier poteau de la tête pour arracher un important succès 1-0. Avec cette victoire, l’AZ Alkmaar revient à hauteur de son adversaire du jour avec 41 points après 17 journées (mi-championnat). Avantage néanmoins à l’Ajax Amsterdam qui dispose d’une différence de +37 contre +31 pour l’AZ Alkmaar. Les temps sont néanmoins compliqués pour les Godenzonen. Battus par Willem II (2-0) et l’AZ Alkmaar (1-0) en championnat, les joueurs d’Erik ten Hag ont aussi perdu en Ligue des Champions contre le Valencia CF (1-0). Pour la première fois depuis avril 1956, ils perdent trois matches consécutifs sans marquer.

3 - Ajax have lost three consecutive games in all competitions without scoring a goal for the first time since April 1956. Blanks. pic.twitter.com/j7OFlQsnOA

