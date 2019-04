L’incroyable parcours européen de l’Ajax Amsterdam suscite un engouement certain aux Pays-Bas. Et les instances nationales sont prêtes à tout pour aider les hommes d’Erik ten Hag à se qualifier en finale. Ainsi, la Fédération Royale Néerlandaise de Football (KNVB) a décidé via son président Eric Gudde, de décaler la 33ème journée d’Eredivisie.

Initialement prévue le dimanche 28 avril, celle-ci se déroulera le mercredi 15 mai prochain. Ce qui permettra ainsi à l’Ajax de préparer sereinement sa demi-finale de Ligue des champions du 30 avril prochain face à Tottenham. Une initiative soutenue par l’ensemble des 18 clubs du championnat néerlandais.