L’Ajax Amsterdam veut prolonger sa pépite Abdallah Ouazane

Il y a quelques mois, nous vous contions l’incroyable destin du talent précoce Abdallah Ouazane. Meilleur joueur de la CAN U17 avec le Maroc, le milieu de 16 ans affole l’Europe et était notamment dans le viseur du Real Madrid ces dernières semaines. Et alors qu’il devait signer avec les Merengues cette semaine, il n’en sera finalement rien.

Ratant sa visite médicale, le natif d’Amsterdam est donc en suspens concernant son avenir qui ne s’écrira donc pas du côté de Madrid. Finalement, la presse néerlandaise explique ce samedi que Ouazane devrait finalement prolonger avec le club ajacide. Des discussions ont eu lieu ces derniers jours et la piste de la prolongation à l’Ajax Amsterdam est désormais la plus crédible pour le crack marocain.