Ajax Amsterdam : Abdellah Ouazane, la nouvelle pépite marocaine qui affole l’Europe

Abdellah Ouazane, ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant, c’est la nouvelle étoile montante du football néerlandais. Ou plutôt marocain puisque bien que joueur formé à l’Ajax Amsterdam, ce milieu de terrain de 15 ans représente bien la sélection marocaine U17. Ces derniers mois, il a fait parler de lui avec une vidéo qui a fait le tour du monde. Avec les équipes de jeune de l’Ajax, il avait délivré une sublime passe décisive d’un extérieur du pied pour son partenaire Denzel Darko qui n’avait plus qu’à finir. Une passe qui a illustré qu’une infime partie de sa palette technique.

La suite après cette publicité

Joueur de la génération 2009 et petit frère de Zakaria Ouazane, attaquant U19 de l’Ajax Amsterdam, Abdellah Ouazane est déjà considéré comme l’une des plus grosses pépites de l’Ajax. Élu meilleur joueur de l’Algarve Elite Cup la saison dernière, il avait notamment tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs à ce moment-là. Adroit des deux pieds, il se distingue par une qualité technique bien au-dessus de la moyenne et une polyvalence assez rare pour son âge. Capable de jouer devant la défense, comme relayeur ou numéro 10, il ne cesse de bluffer son monde.

Des scouts de City et du PSG l’ont observé

Convoqué par le Maroc avec les U17 malgré un fort intérêt des Pays-Bas, il n’a pas tardé avant de s’imposer comme le meilleur joueur de l’équipe marocaine. Auteur de 2 buts sur ses 4 premiers matches, il participait pendant ce mois de novembre au tournoi UNAF (Championnat d’Afrique du Nord des nations de football) avec la sélection marocaine. Et après deux nouvelles prestations excellentes, il a été rappelé par l’Ajax Amsterdam en plein tournoi pour préparer les prochaines rencontres de son équipe en championnat. Lors du choc face au PSV U16, juste avant la trêve, il s’était distingué par un but et une passe décisive (3-3). Entre temps, il a même été récompensé lors d’une cérémonie officielle au consulat marocain d’Amsterdam.

La suite après cette publicité

Le capitaine de la formation ajacide est bien au-dessus de ses adversaires et son club le sait. Il pourrait rapidement être surclassé pour s’entraîner avec la Young Ajax. Une manière aussi de lui montrer de la confiance alors que plusieurs écuries européennes, de Manchester City au PSG en pensant par Leipzig l’ont observé ces derniers mois. Pas question, par contre, pour lui et son entourage de brûler les étapes. Une chose est sûre, on devrait rapidement entendre parler de ce jeune joueur talentueux qui éblouit chaque week-end les pelouses néerlandaises.