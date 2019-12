Marcel Sabitzer (RB Leipzig) et David Alaba (Bayern Munich) n’ont rien pu faire. Les deux internationaux autrichiens ont dû s’incliner face à la sensation du moment Erling Braut Håland. C’est le jeune buteur de Salzbourg qui a été élu footballeur de l’année 2019 en Autriche, remportant la majorité des suffrages auprès des entraîneurs de la Bundesliga locale. Le Norvégien, plus jeune lauréat et premier étranger vainqueur depuis 2009, a ensuite accordé un entretien au média Krone pour évoquer son bonheur d’être à Salzbourg et d’avoir remporté cette distinction.

Le natif de Leeds, auteur de 8 buts pour sa première participation à la Ligue des Champions, n’a évidemment pas pu échapper aux questions sur son avenir, à l’heure où tout le monde l’envoie aux quatre coins du Vieux continent. « J’essaie de me concentrer principalement sur mon jeu. Bien sûr, il y a beaucoup de rumeurs, mais au final, il s’agit de jouer au football. J’essaie de me concentrer là-dessus. J’essaie de profiter de ce que j’aime le plus dans mon travail et dans ma vie », a-t-il glissé, sans se fixer de deadline pour la prise de décision. « Comme je l’ai dit, je ne suis pas stressé par ces choses ». À 19 ans, il a tout le temps devant lui.