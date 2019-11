Déjà qualifiée pour l’Euro depuis la dernière trêve internationale, la sélection espagnole reste encore dans le flou. Robert Moreno, ancien adjoint de Luis Enrique et présent dans son staff, a pris la relève de l’ancien du Barça, qui a mis de côté son job pour raisons personnelles. Mais personne ne sait encore de quoi sera fait son avenir professionnel. Luis Rubiales, président de la Fédération Espagnole du Football, s’est exprimé à ce sujet vendredi soir.

« C’est Molina (José Francisco Molina, directeur de la fédération, NDLR) qui est à la tête de tout ce qui est en rapport avec ça. Quand la phase de qualification sera terminée, il sera temps de réfléchir. Nous sommes très contents de Robert et de son travail, il n’y a rien de plus à dire », a lancé le président de la fédération, qui attendra donc l’année de 2020 pour décider. Selon Marca, c’est une fois l’Euro terminé qu’une prolongation lui sera - ou non - proposée.