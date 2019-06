Les éliminatoires de l’Euro 2020 se poursuivent ce soir avec un duel entre l’Espagne et la Suède. Pour le moment en tête de ce groupe, les deux formations vont se rentre coup pour coup. Le vainqueur prendrait alors une belle option sur la qualification.

A domicile, l’Espagne s’articule dans un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts. Le portier de Manchester United peut compter sur Dani Carvajal, Sergio Ramos, Inigo Martinez et Jordi Alba. Le milieu de terrain est composé de Dani Parejo, Sergio Busquets et Fabian Ruiz tandis que Marco Asensio, Rodrigo Moreno et Isco évoluent un cran plus haut.

De son côté, la Suède se présente dans un 4-4-2 bien rodé avec Robin Olsen dans les cages. Mikael Lustig, Pontus Jansson, Filip Helander et Ludwig Augustinsson forment la défense des Blågult. Le double pivot est constitué de Sebastian Larsson et Albin Ekdal alors que Victor Claesson et Emil Forsberg prennent les ailes. Enfin, Marcus Berg est associé à Robin Quaison en attaque.

Les compositions :

Espagne : Kepa - Carvajal, Ramos, Martinez, Alba - Parejo, Busquets, Ruiz - Asensio, Rodrigo, Isco

Suède : Olsen - Lustig, Jansson, Helander, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Quaison, Berg

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10